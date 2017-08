Intendant stellt Programm der Ruhrtriennale vor

"Projecting Space“ heißt die Uraufführung in der Zentralwerkstatt der Zeche Lohberg in Dinslaken. Nach "Accattone“ in der Kohlenmischhalle (2015) und "Urban Prayers Ruhr“ in der Lutherkirche der Zechenkolonie Lohberg (2016) ist die Ruhrtriennale das dritte Mal in Folge in Dinslaken-Lohberg.