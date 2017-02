Ruhr Museum gewinnt German Design Award 2017 für "Rock und Pop im Pott"

Das Ruhr Museum in Essen ist Gewinner des German Design Awards 2017. Die Einrichtung wird nach Angaben vom Montag (13.02.2017) für das Design der Sonderausstellung "Rock und Pop im Pott" ausgzeichnet.

Auf der Zwölf-Meter-Ebene der Kohlenwäsche hat das Stuttgarter "südstudio" unter der Leitung von Architekt Hannes Bierkämper einen Ausstellungskosmos geschaffen, in dem bunte Pop-Art-Farben vorherrschen. Für die Architekten dienten Bildwelten als Inspiration, die sich zeitgleich oder sogar als Begleiterscheinung zur Popmusik entwickelten: Die Pop-Art im Bereich der bildenden Kunst und die neuartigen "Konsumstädte" in der Architektur.

Raumgreifende Bodengrafik in knalligen Farben

Einen besonderen Akzent setzt die in knalligen Farben gehaltene, raumgreifende Bodengrafik, die ähnlich einem "Soundfloor" die Ausstellungselemente miteinander verbindet. Große Bildmotive, die farbig aufgerastert und verfremdet sind, zitieren die Pop-Art-Kunst.

Die Objektkästen der Ausstellung sind so arrangiert, dass sie an Plakatwände erinnern, auf denen sich über Jahre hinweg wilde Collagen von immer wieder übereinander geklebten Veranstaltungs- und Werbeankündigungen gebildet haben. Vor allem zu den rußgeschwärzten Wänden der ehemaligen Kohlebunker, in denen das Ruhr Museum regelmäßig seine Sonderausstellungen präsentiert, erzeugt das Gesamtdesign der Ausstellung einen knalligen Kontrast.

Die Sonderausstellung "Rock und Pop im Pott" ist noch bis zum 28. Februar im Ruhr Museum zu sehen.

Stand: 13.02.2017, 14:45