"Frauen haben die Reformation vorangetrieben"

Sie lächelt fast wie Mona Lisa, Luthers Gattin Katharina von Bora. Die Wanderausstellung " Reformatorinnen. Seit 1517 " zeigt das berühmte zeitgenössische Porträt von Lucas Cranach in einer Kopie. Drei Söhne und drei Töchter bekam Katharina von ihrem Martin. Die fiktiven Dialoge im Audioguide der Reformatorinnen-Ausstellung lassen keinen Zweifel daran, wer bei den beiden das Sagen hatte – danach war es eindeutig die Lutherin.

Schriftstellerinnen und Herrscherinnen haben Reformation vorangebracht

Skulptur der Argula von Grumbach

" Reformatorinnen. Seit 1517 " stellt aber längst nicht nur Ehefrauen vor. Sondern auch Schriftstellerinnen wie Argula von Grumbach. Deren Flugblätter reichten bei der Druckauflage an die Schriften Luthers heran. Porträtiert werden auch Herrscherinnen wie Sibylle von Jülich Kleve Berg, Luthers Landesherrin in Sachsen. Oder Amalia von Neuenahr-Alpen, die den Heidelberger Kurfürsten Friedrich den Frommen heiratete. Kuratorin der Ausstellung ist Irene Diller von der Gender- und Gleichstellungsstelle der Evangelischen Kirche im Rheinland. Ihr ist es wichtig zu zeigen, dass die Reformation keine Ein-Mann-Show Martin Luthers war.

Ohne mutige Frauen hätte es diese Veränderung nicht gegeben

Jüngstes Beispiel ist die erst im Jahr 2012 einhundertjährig verstorbene Ilse Härter. Die Rheinländerin war die erste deutsche ordinierte Pastorin – gemeinsam mit Hannelotte Reiffen. Möglich wurde das in der so genannten Bekennenden Kirche, die in Opposition zum NS -Regime wirkte, im Jahr 1943. Die erste und für lange Zeit einzige vollgültige Ordination von Frauen in Deutschland. Für Präses Manfred Rekowski ist Ilse Härter das beste Beispiel für eine Reformatorin.

Erste Pastorin Ilse Härter war eine Kämpfernatur

von links nach rechts: Ilse Härter, Friederike Fliedner, Dorothee Sölle, Katharina von Bora