Raketenstation Hombroich zeigt Film-Trilogie von Ancarani

Unter dem Titel "La Malattia del Ferro" ist seit Sonntag (23.04.2017) auf der Raketenstation Hombroich bei Neuss eine Ausstellung mit Arbeiten des italienischen Künstlers Yuri Ancarani zu sehen.

Die bis zum 5. Juni terminierte Schau zeigt eine Trilogie von Filmen des Künstlers. Die Filme "Il Capo" (2010), "Piattaforma Luna" (2011) und "Da Vinci" (2012) werden im Haus für Musiker gezeigt, das damit erstmalig nach seinem Innenausbau der Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Trilogie widmet sich dem Verhältnis von Mensch und Maschine in drei unterschiedlichen Arbeitswelten.

Es geht um die Präzision bei der Handhabung von Maschinen

"Il Capo", der erste Film der Serie, porträtiert die Arbeit in einem Marmorsteinbruch in den Apuanischen Alpen. "Piattaforma Luna" beobachtet in einer Überdruckkammer am Grund des Ionischen Meers den Alltag von sechs Tiefseetauchern. Der Film "Da Vinci" lenkt den Blick in das Innere des menschlichen Körpers.

Die dreimalige Variation wiederkehrender Handlungen im Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine legt besonderes Augenmerk auf die präzisen Gesten und Bewegungen bei der Handhabung der Maschinen, wie es hieß. Als Dokumentation und Kunst sei die Trilogie eine Allegorie der Bemächtigung bis hin zur Ausbeutung und Zerstörung von Natur.

