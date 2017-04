PEN-Präsident Josef Haslinger hört auf

Haslinger will sich wieder dem Schreiben widmen

Der 61-jährige Österreicher lebt in Wien und in Leipzig, wo er eine Professur für literarische Ästhetik am Deutschen Literaturinstitut innehat. Er habe es nicht mehr geschafft, das Pendeln zwischen Sachsen, Österreich und dem Standort des Deutschen PEN -Zentrums in Darmstadt zu vereinbaren. Geschrieben habe er während seines vierjährigen Präsidentschaft – bis auf kürzere Essays - gar nichts, so Haslinger: " Jetzt ist der Wunsch, wieder zu schreiben übermächtig. "

PEN -Zentrum hat sich verjüngt