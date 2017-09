Ende der 60er war der Weltraum und damit die Zukunft nur einen Raketenstart entfernt: Die NASA schoss Armstrong und Co. auf den Mond, Stanley Kubrick drehte mit "2001" den Science-Fiction-Film schlechthin. Und auch die Popmusik fand darin ein schönes Thema. So schickte David Bowie in "Space Oddity" einen gewissen Major Tom auf Reisen, der sich in den Weiten des Alls verliert.