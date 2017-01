Musik ist ein Gefühl

WDR: Eine naturgetreue Wiedergabe, das heißt die Musik soll möglichst so beim Hörer ankommen, wie sie aufgenommen wurde?

Stefan Dreischärf: Exakt darum geht es. Nehmen wir beispielsweise unsere historische Stadthalle in Wuppertal, die eine sehr schöne und akustisch sehr gute ist. Dort machen erstklassige Toningenieure hervorragende Aufnahmen. Und uns ist es wichtig, dass diese Aufnahmen möglichst eins zu eins auch nach Hause in das heimische Wohnzimmer übertragen werden können.

WDR: Qualität ist also wichtig. Was geht denn genau verloren, bei einer sehr datenkomprimierten Datei, zum Beispiel bei einer mp3? Was ist das, was man da nicht hört?

Dreischärf ist seit Anfang 2017 Geschäftsführer High-End-Society

Stefan Dreischärf: Wir können das beispielsweise auch bei Fotos sehen. Auch da gibt es Komprimierungsprogramme, die letztendlich die Fotoqualität sinken lassen. Das Gleiche gilt für eine Audiodatei, die beispielsweise als mp3 komprimiert wird und dadurch auch an Qualität verliert.

WDR: Die High-End-Society wurde 1982 gegründet, wie hat sich denn Ihre Arbeit in den letzten Jahrzehnten verändert und vor welchen Herausforderungen stehen Sie?

Stefan Dreischärf: Die Ziele der High-End-Society waren und sind immer die gleichen: Es geht um hochwertige Musikwiedergabe. Natürlich haben sich die Quellen geändert. Sprich, wir hatten vor einigen Jahrzehnten nur den Plattenspieler, nur Vinyl, dann kam als zusätzliches Medium die CD hinzu. In den letzten Jahren hat sich die Digitaltechnologie so weiterentwickelt, dass es mit Streaming noch eine zusätzliche Quelle gibt oder auch die Digitaltechnologie, die in den Verstärker umgezogen ist.

WDR: Die Branche an sich hat sich ja stark verändert. Die Musik wurde quasi körperlos.

Stefan Dreischärf: Exakt. Wir hatten früher noch das schöne Cover-Artwork von einer LP. Das wurde ja schon bei einer CD runtergrechnet und dann ist es fast gänzlich verschwunden bei der mp3. Hier muss man allerdings auch sagen, dass es einen Weg zurück gibt. Auf der einen Seite gibt es ein sehr schönes Revival der LP. Plattenspieler sind wieder angesagt. Und es gibt mittlerweile – und darüber sind wir sehr sehr froh – auch im Streamingbereich sehr hochwertige Anbieter, die sich auch verpflichten, die entsprechenden Cover-Artworks, die Künstler etc. zu benennen. Das heißt, da gibt es Dienste im Internet, die in CD-Qualität übertragen können und sich um das ganze Drumherum sehr bemühen.

WDR: Ist denn auch hochwertiges Radiohören per Internetstream möglich?

Stefan Dreischärf: Selbstverständlich. Es kommt da natürlich auch auf die Qualität des Senders an. Auch da ist natürlich ein Limit immer nach oben noch da. Da wünschen wir uns von den Rundfunkanstalten natürlich auch möglichst kompressionslose Übertragung.

Guter Sound und tolles Design - auch das Auge wird bei den Messen der High-End-Society angesprochen

WDR: Muss denn Qualität teuer sein?

Stefan Dreischärf: Nein, überhaupt nicht. Ich sage immer, wenn ich mit einem Kunden eine Vorführung habe – das Wort was ich gleich benutzen werde ist vielleicht zu stark, aber es wird sich erklären, warum ich es benutze – bitte seid respektlos der Anlage gegenüber, der Größe und auch dem Preis der Anlage. Weil, ob diese Anlage überhaupt für euch zu Hause passt, das kann derjenige, der den Test geschrieben hat oder der die Anlage auf der Veranstaltung vorführt, gar nicht entscheiden. Es muss immer passend für einen selber sein. Und da gibt es eine unglaublich große Preisspanne, in der man Hi-Fi-Geräte in guter Qualität erwerben kann.

WDR: Wichtig ist Ihnen auch, dass Emotionen rübergebracht werden?

Stefan Dreischärf: Genau darum geht es letztlich. Wir haben über Preise von Anlagen gesprochen, die man erst im zweiten Schritt wirklich benennen sollte, weil es um den Transport von Emotionen geht, wenn wir uns Musikstücke aus verschiedenen Genres anhören. Ich habe das vor kurzem mal gemacht, dass ich jemandem eine gute, gar nicht so hochpreisige Anlage vorgespielt habe und ich ihn gefragt habe, was er für Musik hören möchte. Und er sah in meiner Musiksammlung eine LP von Diana Krall. Und er sagte, die Platte würde er kennen und die würde er sich gerne anhören. Das haben wir auch gemacht. Zum Ende des Musikstücks schaut er mich etwas entgeistert an und sagt: So erotisch hätte er Diana Krall noch nie singen hören.

Und das war der Moment, in dem ich wusste - egal was für Technik drum herum ist - dass ich ihn damit gepackt habe. Dass ich ihm damit etwas vorgespielt habe, wobei er die Technik vergisst. Und das ist ein Punkt: Eine Wiedergabe muss die Emotion darstellen könne die der Künstler in das Stück gebracht hat. Das gilt auch für klassische Aufnahmen. Das gilt für "La Traviata". Eine gute "La Traviata"-Aufnahme über eine schlechte Audiokette, das ist unser Grauen. Erst müssen diese Emotionen transportiert werden.

WDR: Sie haben schon erwähnt, dass es auch auf die Quelle ankommt. Da geht es ja wahrscheinlich schon los, oder?

Stefan Dreischärf: Genau das, was wir anfangs verloren haben, werden wir in der restlichen Kette - egal, wie viel Aufwand wir betreiben - nicht wieder herstellen können. Das heißt, was wir am Anfang reduziert haben, kann ich hinterher nicht wieder drauf rechnen. Ein ganz stark reduziertes Musikstück in einer schlechten mp3-Qualität, da kann ich als Anlage hinterher setzen, was ich mag, ich werde das Stück nicht retten können.

Das Gespräch führte WDR 3 Moderatorin Anna Austrup.