Till Brönner beim Tag des Jazz in Havanna

Mit einem All-Star-Konzert in Kubas Hauptstadt Havanna feiern Künstler aus aller Welt den Jazz. Das Konzert mit 35 bekannten Musikern bildet der deutschen Unesco-Kommission in Bonn zufolge am Sonntag (30.04.2017) die zentrale Veranstaltung zum Internationalen Tag des Jazz.

Neben Musikern unter anderem aus Kuba, den USA, Russland, China, Südkorea, Japan, steht auch der deutsche Jazztrompeter Till Brönner, der in Viersen geboren wurde, auf der Bühne. Das Konzert wird auf der Website der Unesco live übertragen - und zwar am Montag um 2.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Veranstaltungen unter anderem in Krefeld und Dinslaken

In Deutschland finden Konzerte und Filmabende unter anderem in Krefeld und Dinslaken sowie in Berlin, Bremen, München, Nürnberg und Schwerin statt.