Es gibt unterschiedliche Versionen, wie die Band Iron Butterfly 1968 auf den Songtitel "In-A-Gadda-Da-Vida" kam. Am schönsten ist die Variante, wonach Keyboarder Doug Ingle eigentlich nur den ursprünglichen Titel des Liedes "In The Garden of Eden" aussprechen wollte, zuvor aber zweieinhalb Liter Rotwein getrunken hatte.