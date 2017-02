Mit "Keep On Running", "I'm A Man" oder "Gimme Some Lovin'", das später auch von den Blues Brothers gecovert wird, gelingen der Spencer Davis Group Mitte der 1960er Jahre mehrere große Hits, und das nicht nur in ihrer britischen Heimat. Auch im Rest Europas und den USA ist die Band gefragt. Yorks Drumming ist so präzise, dass er sich schnell einen Namen in der Blues- und Rockszene macht. 1966 wird er für das kurzlebige "Powerhouse"-Projekt von Eric Clapton engagiert und nimmt vier Songs mit dem Maestro auf.