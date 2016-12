Für ihren 70. Geburtstag am Freitag (30.12.2016) hat Patti Smith konkrete Pläne. Sie will in ihrer Geburtsstadt Chicago auftreten, zusammen mit ihrer Band und ihren Kindern Jesse und Jackson, und das "Horses"-Album spielen. In einem Essay im Magazin "New Yorker" schildert sie die Emotionen, die sie dann vermutlich in sich spüren wird: "All die Dinge, die ich gesehen und erlebt und erinnert habe, werden in mir sein, und die Reue, die ich so schwer empfunden habe, wird sich fröhlich mischen mit all den anderen Momenten. Siebzig Jahre voller Momente, siebzig Jahre menschlich Sein."