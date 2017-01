Oscar-Chancen für Hauschka

WDR: Der Film 'Lion' behandelt die wahre Lebensgeschichte von Saroo Brierley. Als Fünfjähriger steigt er in seinem indischen Dorf in einen Zug, wacht Stunden später in Kalkutta wieder auf, weiß nicht wie sein Dorf heißt, kann seinen Namen nicht sagen, kommt ins Waisenhaus, wird dann von Australiern adoptiert, geht nach Tasmanien. Jahre später sucht er als junger Erwachsener auf Karten im Internet sehnsüchtig seine Heimat und findet sie auch. Da könnte man jetzt platt sagen: 'Da muss auch von der Musik was Indisches her.' Der australische Regisseur Garth Davis wollte etwas ganz anderes. Wie sind Sie zusammen gekommen?

Hauschka: Ich habe ein Konzert in Melbourne gespielt und bekam auf dem Weg zum Konzertsaal einen Anruf von meinem Verlag in Australien: Ob ich Lust hätte nach dem Konzert einen Filmregisseur zu treffen. Mir war nicht ganz klar, wer das ist oder was für ein Film das ist. Nach einem Konzert kommen öfter Menschen, die mit mir sprechen möchten oder Erfahrungen austauschen wollen. Ich bin eigentlich immer sehr froh darüber und habe gesagt: " Sehr gerne. " Nach dem Konzert kam Garth Davis dann zu mir und sagte, er wolle mir ein paar Sachen zeigen. Er habe das Gefühl, dass ich für seinen Film der richtige Komponist wäre. Wir sind dann recht schnell ins Gespräch gekommen und er sagte mir, dass er eventuell für den zweiten Teil des Films noch jemanden anderen in seinen Gedanken hätte und ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm gemeinsam zu arbeiten. Da wollte ich erstmal wissen, wer das ist, weil Kollaborationen sind auch immer recht gefährlich beziehungsweise risikobeladen, weil man nicht weiß, ob man sich versteht. Dann nannte er den Namen Dustin O'Halloran. Dustin ist schon seit zwölf Jahren ein guter Freund von mir. Davis wusste das nicht und ich glaube, diese Konstellation hat dann plötzlich eine unglaubliche Energie freigesetzt. Denn innerhalb von zwei Wochen saßen wir schon im Studio und hatten im Prinzip das OK, dass wir die Musik für den Film machen.

WDR: Wie läuft das denn mit zwei Komponisten, teilt man sich die Tracks auf? Man kann sich doch nicht einfach zusammenlegen? Oder doch?

Hauschka war für die Musik zu "Lion" auch bei den Golden Globes nominiert.

Hauschka: Doch das kann man. Vor allem bei zwei Pianisten. Zum anderen waren wir zusammen auf Tournee, haben Platten auf dem gleichen Label veröffentlicht. Es gab halt eine sehr große Vertrautheit in der Musik. Er kannte meine sehr gut, ich kannte seine. Dann machen wir beide bereits unabhängig voneinander Filmmusik. Das heißt, wir kannten die Abläufe, die Prozesse. Es ging also gleich ins 'Eingemachte'. Die Stellen haben wir uns zunächst aufgeteilt und alleine gearbeitet. Anfangs haben wir uns die Musik immer zugeschickt. O’Halloran wohnt in Los Angeles und so konnte ich ihm abends, wenn ich fertig war, die Musik liefern, die er an seinem Morgen bekam. Er guckte dann in sein Postfach und hatte etwas fertig Geschriebenes und hat mit dem weitergearbeitet. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil wir sehr schnell waren und dadurch sehr motiviert. Es war wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit.

WDR: Waren sie sich auch sehr schnell einig in der Ruhe und Weite, die diese Filmmusik hat? Die ganz klar sagt: " Ich bin nicht mächtiger als die Geschichte, ich bin nicht mächtiger als die Bilder "?

Hauschka: Das war im weitesten Sinne das Schwierige an dem Film. Als wir den Film zum ersten Mal sahen, war er bereits so berührend, dass wir erstmal eine Stunde fast sprachlos da gesessen haben. Wir haben uns gefragt, was können wir machen, um dem Film eine emotionale Ebene zu geben, die ihn nicht überfrachtet, ihn gleichzeitig aber auch unterstützt in den Emotionen. So eine Geschichte kann natürlich schnell in eine kitschige Geschichte abrutschen, mit vielen Bildern, die sehr viele Klischees erwecken könnten. Aber das bleibt gänzlich aus. Man ist die ganze Zeit in dem Film so emotional berührt, dass es für uns die einzige Möglichkeit war, einen sehr reduzierten, sehr haptischen Klaviersoundtrack zu machen, mit ganz wenigen Streichern, die auch nicht zu groß sind. Es geht mehr um die Unterstützung des Lebens von Saroo. Das ist ja eine wahre Lebensgeschichte und wenn man sich die einmal vor Augen führt, also dass man im Alter von fünf Jahren in einer großen fremden Stadt aufwacht, die fast 2.000 Kilometer von der Heimat entfernt ist ... Ich hab einen Sohn, der jetzt bald vier Jahre alt ist. Wenn ich mir vorstelle, er würde 2.000 Kilometer entfernt sein, dann würde ich wahnsinnig werden.

Der Film "Lion" ist in insgesamt sechs Oscar-Kategorien nominiert, unter anderem als "Bester Film" und "Bestes adaptiertes Drehbuch". Die Verleihung findet am 26. Februar in Los Angeles statt. Das Interview in den WDR 3 Resonanzen führte Ulrich Biermann.

Das ganze Gespräch zum Nachhören: