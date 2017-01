Opernakademie Schwerte: Eine tolle Stimme reicht nicht

Judith muss immer einen halben Ton höher singen. Dabei darf sie nicht verkrampfen, sonst werden die Höhen schrill. Und nun muss die 22-Jährige noch mit beiden Füßen auf ein Kippbrett steigen und das Gleichgewicht halten, während sie singt. Die Übung ist nicht nur sinnvoll, um die Stimmbänder zu lockern. Denn in der Oper steht keine Sängerin mehr einfach an der Rampe. Regisseure verlangen alle möglichen Bewegungen, das Singen muss eine Selbstverständlichkeit sein - nicht immer leicht für die Sopranistin.

Die Sopranistin Judith Caspari

"Wir kriegen an unserer Universität eine Grundausbildung für Schauspiel. Aber ich glaube, grundlegend muss man einfach offen für alles sein. Alles, was die Regie von einem verlangt, muss man so gut wie es geht in Verbindung mit den Gesang setzen und auch mit den technischen Ansprüchen."

Musiktheater müssen kürzen und Angebote verkleinern

Judith Caspari ist 22 Jahre alt und eine der jüngsten Teilnehmerinnen der Opernakademie im westfälischen Schwerte. Sie hat einen hellen, leichten, beweglichen Sopran, ideal für Mozart-Opern oder auch als Soubrette, die jugendlichen, spielerischen Heldinnen in Operetten. Am Staatstheater Kassel hat Judith schon eine große Rolle im Musical "The Sound of Music" gesungen. Das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen hat sie in sein Opernstudio aufgenommen. Ein viel versprechender Berufsstart für die zierliche blonde Frau. Aber die kulturpolitischen Debatten kriegt sie natürlich auch mit.

"Man macht sich schon Sorgen, wenn es um Spartenschließungen an vielen deutschen Theatern geht. Gerade wenn man nach Amerika oder in die Niederlande guckt, wo es diese einfachen Stadttheater gar nicht gibt, merkt man, was man für ein Glück hat. Man merkt aber auch, dass es immer weniger wird."

Junge Sänger sind preisgünstig und hungrig. Sie nehmen auch niedrige Gagen in Kauf, um Erfahrungen zu sammeln. Aber was kommt danach? "Es ist erstaunlich, wie wenige es heutzutage schaffen, eine sehr lange Karriere zu machen. Das ist sehr, sehr selten", sagt Francis Corke, Korrepetitor am Aalto-Musiktheater Essen. Er begleitet die Teilnehmer der Opernakademie am Klavier. "Ich glaube, wir müssen sehr ehrlich mit den jungen Sängern sein und sagen: Die Situation ist sehr schwierig. Ihr müsst absolut brennende Sehnsucht nach diesem Beruf haben, sonst ist das falsch. Auch ein zweites Standbein ist wichtig."

Jugendwahn auf der Bühne

Die Teilnehmer der Opernakademie beim Workshop "Alltag im Theater"

Ein Fest-Engagement bringt keine Sicherheit. Im Gegenteil, man kann zum Ende jeder Spielzeit gekündigt werden. Aus künstlerischen Gründen, heißt es dann. Vor wenigen Wochen traf ich zufällig in Hagen eine Sopranistin, die ich mehrmals grandios in schweren Hauptrollen erlebt habe. Auf die Frage, was sie gerade mache, antwortete sie, sie sei über 50, habe schon einige Jahre lang kein Engagement bekommen und gebe Privatunterricht. Das ist kein Einzelschicksal, bestätigt Yamina Maamar von der Opernakademie. Toll singen reicht nicht.

"Das ist nicht, dass man etwas grundlegend falsch macht. Sondern dass es diesen Jugendwahn am Theater gibt, und den gibt es sowohl im Schauspiel als auch im Operngeschäft. Es ist tatsächlich für eine Sopranistin schon ab Mitte 40 schwierig, Engagements zu kriegen." Yamina Maamar hat die kritische Altersschwelle überschritten. Dennoch ist sie gut im Geschäft. Sie hat gerade Richard Wagners Isolde in Kaiserslautern gesungen, bald kann man sie in dieser Rolle am Musiktheater Gelsenkirchen hören. "Ich bin schon seit vielen Jahren freiberuflich und bin ständig drauf angewiesen, mein Netzwerk zu pflegen, zu erweitern. Ich gehe immer wieder vorsingen und arbeite an verschiedenen Theatern."

Soziale Netzwerke immer wichtiger für junge Sänger

Die künstlerischen Leiter der IOA Yamina Maamar (1.v.l.) und Norbert Schmittberg (3.v.l.) und die Dozenten Prof. Elisabeth Werres (2.v.l.) und Francis Cork (4.v.l.)

Freiberuflich zu arbeiten verlangt viel Engagement. Keiner weiß, ob man beim Vorsingen auch genommen wird. Man muss Kontakte pflegen, netzwerken, die Webseite in Schuss halten, auf Facebook und Youtube präsent sein. Das bringt einem im Studium keiner bei. "Für einen Anfänger ist das schwer in der Freiberuflichkeit, ohne Netzwerk. Mit unseren Jahren, die wir auf dem Buckel haben, ist es einfacher", so Norbert Schmittberg, der gemeinsam mit Yamina Maamar die Opernakademie Schwerte leitet. "Ich will aber auch nicht verhehlen, dass der Markt deutlich schwerer geworden ist. Es wird deutlich weniger Geld ausgegeben. Als ich mein erstes Gastspiel machte, beim Staatstheater in Wiesbaden – eine solche Gage zu erreichen bei vergleichbaren Häusern ist heute unmöglich."

Teilnehmer und Dozenten der IOA 2016 nach dem Abschlusskonzert in der Rohrmeisterei in Schwerte

Die Opernakademie klärt die jungen Sänger über manche Gefahren auf. Yamina Maamar und Norbert Schmittberg erzählen, was bestimmte Formulierungen in Verträgen bedeuten und um welche Agenturen man einen Bogen machen sollte. Ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt erklärt, was beim Singen aus medizinischer Sicht passiert, natürlich werden Vorsingen und Interpretation trainiert. Und es geht um die Frage, ob Anfänger lieber freiberuflich oder mit Festvertrag arbeiten sollen. Bisher empfehlen fast alle Dozenten letzteres. Aber das Ensembletheater ist vielerorts bereits den Sparzwängen zum Opfer gefallen.

Sänger, die an einem Ort über Jahre hinweg wachsen und von älteren Kollegen lernen können, gibt es nur noch selten. Weil die erfahrenen Sänger nur noch als Gast herein schwirren und schnell wieder weg sind. Das Kippbrett, auf dem die 22-jährige Judith bei ihren Stimmübungen steht, ist ein treffendes Symbol für das, was sie im Berufsleben erwartet.