Zeltfestival Ruhr: Mit 140.000 Plätzen ist das Zeltfestival Ruhr (18. August - 3. September) am Kemnader See in Witten ein echt dickes Ding. Auf dem dreiwöchigen Spielplan 2017 stehen unter anderem Placebo, La Brass Banda, Max Giesinger, Emeli Sandé oder The Human League. Auf dem Festivalgelände haben auch viele Gastronomen und andere Händler ihre Stände aufgebaut.