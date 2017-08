Kölner Musikfestival mit Stars und Newcomern

"Uns ist gelungen, dass quasi alles, was in Deutschland gerade als Band am Kommen ist, bei uns auftritt. Das ist auch unser Anspruch ", sagte Geschäftsführer Norbert Oberhaus. Beim 14. c/o-pop-Festival in Köln treten vom 16. bis zum 20. August 2017 zahlreiche Bands in ganz Köln auf.

Geheimtipps und Chart-Könige

Zum Programm gehören Geheimtipps wie Noga Erez oder Tash Sultana, aber auch Chart-Könige wie die Band AnnenMayKantereit, die in Köln ein Heimspiel hat. Ihr Debütalbum schoss im vergangenen Jahr auf Platz eins.