Musik als Integrationshelfer für Flüchtlinge

WDR 3: Was können solche Musikprojekte denn für Flüchtlinge wirklich konkret leisten?

Valentin: Wenn sie sich vorstellen, in einem Flüchtlingscamp oder in einem Aufnahmelager sind viele viele Menschen aus unterschiedlichsten Gründen, mit verschiedensten Sprach-Hintergründen und Schicksalen und Traumata aus vielen Generationen versammelt und eigentlich nicht fähig miteinander zu sprechen. Und dann ist da jemand in der Lage, mit ganz schlichten musikalischen Mitteln Kommunikation herbeizuführen, indem einfach miteinander getanzt und musiziert, gesungen und geklatscht wird - um es mal ganz schlicht anzusprechen. Aber in einer Weise, die einlädt, die sicher macht, die nicht Zweifel aufkommen lässt, ob man das überhaupt kann, sondern die einfach öffnet. Danach ist in einer solchen Situation eine völlig andere Stimmung, eine Atmosphäre möglich, die wiederum andere Dinge ermöglicht. Es ist eine Lebensqualitätsverbesserung, wenn man so möchte.

Mit Antje Valentin sprach WDR 3 Moderatorin Nele Freudenberger. Das ganze Gespräch zum Nachhören finden Sie nach der Sendung hier: