Schon in der Grundschule stehen die Zwillingsbrüder Robin und Maurice mit ihrem drei Jahre älteren Bruder Barry in Australien auf der Bühne. 1963 erscheint die erste Single "Three Kisses of Love". Die Bee Gees werden zu Teenie-Stars und landen mit "Spicks und Specks" 1966 ihren ersten Nummer-eins-Hit in Australien. Musikalische Verstärkung bekommen die drei durch den Gitarristen Vince Melouney und den Schlagzeuger Colin Petersen.

