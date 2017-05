Das Konzert in Köln lief innerhalb des Festivals "Acht Brücken" und war das einzige der Band in NRW . Wer sie noch sehen will, muss nach Italien, Spanien, England, Frankreich oder Dänemark reisen. Die Neubauten - hier ein Bild von 1985 - sind bis Ende Oktober auf Europatournee mit einem Abstecher nach Tasmanien in Australien. Ein Mitschnitt des Konzertes in Köln ist auf philharmonie.tv ab Freitag (06.05.2017) für 30 Tage abrufbar.