Ein bisschen Country, ein bisschen Rock, schöne Melodien, gespielt von einer musikalisch höchst versierten Band: Auf die Eagles können sich bald sehr viele Musikfans einigen. Songs wie "Desperado", "Witchy Woman", "Tequila Sunrise", "Take It Easy", "One Of These Nights" oder "Best Of My Love" laufen in den Radiosendern rauf und runter.