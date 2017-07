WDR 3: "Kristallnaach" kennt man auf kölsch, aber die Version, die auf der Seite demotape.org zu hören ist, versteht man plötzlich auch als Nicht-Kölner. Was war denn die Idee zu dieser Hochdeutsch-Version?"

Wolfgang Niedecken: Das war eine Idee, die ich schon länger hatte. Dialekte sind ja dabei auszusterben. Das hört man als Kölner nicht so gerne, vor allem, wenn man so wie ich mit kölsch als Muttersprache aufgewachsen ist. Aber trotzdem muss man ja die Realität sehen. Ich habe gedacht, es gibt jetzt mittlerweile eine Menge Leute, die dieses über 35 Jahre alte Lied nicht mehr verstehen. Ich glaube sowieso, dass Singer-Songwriter oder Musiker die Leute durch das erreichen müssen, was sie tatsächlich tun und nicht, indem sie drüber reden in Talkshows. Mir ist es am liebsten, wenn die Songs das selber erzählen. Und wenn ich möchte, dass die Leute verstehen, was ich da singe, dann muss ich auch mal über meinen Schatten springen und dieses Ding dann auch mal hochdeutsch singen.