Und die nutzten sie: Als nächste Single erschien "You Really Got Me" - und wurde ein Riesenhit. Das lag nicht zuletzt an Dave Davies' lautem und verzerrten Gitarrensound. Weil er mit dem Klang unzufrieden gewesen war, schlitzte er kurzerhand mit einer Rasierklinge den Verstärker auf - und schuf so einen Rockmoment für die Ewigkeit. Viele sehen in dem "You Really Got Me"-Riff die Geburtsstunde dessen, was später Hardrock genannt und von Bands wie AC/DC oder Van Halen aufgegriffen und weiterentwickelt wurde.