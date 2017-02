Das Talent von Carole King wird früh deutlich: Schon als Kind sitzt sie stundenlang am Klavier und versucht, hinter das Erfolgsrezept all der tollen Songs zu kommen, die sie im Radio hört. Mit 16 ändert sie ihren Namen von Carol Joan Klein in Carole King und nimmt Demos mit dem befreundeten Paul Simon auf. Ein Jahr später heiratet sie Goffin, bekommt eine Tochter – und schreibt Songs, Songs, Songs. Zu ihren frühen Erfolgen gehören "Will You Love Me Tomorrow" (The Shirelles), "Take Good Care Of My Baby" (Bobby Vee), "The Loco-Motion" (Little Eva) oder "Crying In The Rain" (Everly Brothers). Und auch auf dem Beatles-Debüt findet sich mit "Chains" eine Nummer von ihr und Goffin.