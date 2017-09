"Can"-Bassist Holger Czukay ist tot

Erfolgreicher Solokünstler

Der "Can"-Bassist ging aber auch eigenen Projekten nach. Nachdem er 1977 die Band verlassen hatte, folgte 1979 seine zweite Solo-LP "Movies". Die Platte wurde national und international zum Erfolg. "Movies" besteht aus einer Montage von aufbereiteten Tonbandschnipseln, zu denen Jaki Liebezeit eine Schlagzeugspur einspielte.

Dirigent verschiedener Kammer- und Sinfonieorchester

Holger Czukay (r); Gruppe Can 1972

Holger Czukay wurde am 24. März 1938 in Danzig geboren. 1962 flog er bei der Berliner Musikakademie raus, studierte dann Komposition bei Karlheinz Stockhausen und nahm an den "Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik" teil. Er spielte in unterschiedlichen Formationen mit internationalen Musikern wie den Eurythmics. Zudem war er als Dirigent unter anderem bei den Wiener Symphonikern und dem NDR Sinfonieorchester tätig und heimste Preise ein. "In dieser Zeit hatte ich von Rock-Musik keine Ahnung. Sie lag vollkommen außerhalb meines Erfahrungsbereiches", sagte Czukay, der auch als Musiklehrer in der Schweiz arbeitete, über diese Zeit.

Zu seinen letzten Arbeiten zählte "Can – The Singles". Dieser Überblick über das Wirken der Band wurden im Juni veröffentlicht. Nun starb die deutsche Rocklegende. Holger Czukay, der mit seiner Band die Musik revolutionierte, wurde 79 Jahre alt.

Stand: 06.09.2017, 11:02