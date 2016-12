Vor 40 Jahren: Das Blondie-Debüt erscheint

Erst das dritte Blondie-Album "Parallel Lines", das im Herbst 1978 erscheint, geht durch's Dach - aber das mal so richtig. "Heart Of Glass", "Sunday Girl", "One Way Or Another" oder "Hanging On The Telephone" werden allesamt Tophits und machen Blondie zu Superstars. Im Laufe der Jahre verkauft sich "Parallel Lines" über 20 Millionen Mal.