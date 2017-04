Auszeichungen, Rekorde, Superlative - davon erhält Streisand eine ganze Menge: Emmy und Grammy, Oscar und Golden Globe, die Freiheitsmedaille des amerikanischen Präsidenten und den Orden der französischen Ehrenlegion. Außerdem ist sie die einzige Künstlerin, die in sechs aufeinanderfolgenden Dekaden ein Nummer-Eins-Album in den USA veröffentlicht hat. Den Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood hat sie sich also wahrlich verdient.