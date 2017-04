Unsuk Chin wurde am 14. Juli 1961 in Seoul geboren. In ihrer Kindheit brachte sie sich selbst das Klavierspielen bei und komponierte bereits mit zwölf Jahren. Von 1981 bis 1985 studierte sie Komposition an der Seoul National University, danach zog sie nach Hamburg, wo sie drei Jahre lang von dem Neue-Musik-Komponisten György Ligeti an der Hochschule für Musik und Theater unterrichtet wurde. 1988 begann Chin, als freischaffende Komponistin in Berlin zu arbeiten. Als eines ihrer ersten Orchesterwerke wurde 1990 "Troerinnen" aufgeführt. Bekanntheit erlangte sie mit ihrer Auftragskomposition "Akrostichon - Wortspiel" (1991) nach Texten von Michael Endes "Die unendliche Geschichte" und Lewis Carrolls "Alice hinter den Spiegeln". Der Durchbruch gelang der mehrfach ausgezeichneten Komponistin 2007, als Kent Nagano ihre Oper "Alice in Wonderland" an der Bayerischen Staatsoper in München uraufführte.