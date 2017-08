Die Edelstahlkugel "Integration" von Hans Dieter Bohnet vor dem Langen Eugen in Bonn, Wolfgang Nestlers Plastik "Technik und Wissenschaft" auf dem Gelände der Theodor-Körner-Kaserne in Aachen oder die Fassadenmalerei der Kölner Künstlerin Regina Koch an einem Gebäude des Forschungszentrums in Jülich: 10.000 solcher Kunstwerke hat der Bund für Regierung, Verfassungsorgane, Ministerien, Behörden sowie Botschaften und Auslandsschulen in den letzten 70 Jahren in Auftrag gegeben.

Mit Steuergeldern finanziert

Die Werke sind verstreut von Kabul, über Tokyo, Warschau, Berlin bis Kiel, Quedlinburg, Bonn, Jülich und Hürth. Die westlich an Köln grenzende Stadt beherbergt das Bundessprachenamt. Bei Schnitzel, Pommes und Salat kommen die Mitarbeiter täglich in den Genuss der von Bernd Damke 1972 realisierten rund 20 Meter lange Wandgestaltung im Speisesaal. Die Öffentlichkeit bekam die aus Steuergeldern finanzierte Kunst dagegen bisher kaum zu Gesicht. Seit Ende Juni lässt sich ein Teil der Werke nun zumindest im virtuellen "Museum der 1000 Orte" erkunden - inklusive der Details wie Flecken auf der Wand im Speisesaal.

Einzigartige Kunstsammlung