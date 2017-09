Marl ist zum ersten Mal eine Außenstelle der internationalen Kunstschau Skulptur Projekte in Münster. Zur Städtekooperation mit dem Titel "The Hot Wire", zu deutsch "Der heiße Draht", zählen Zwillingsprojekte der beiden Städte, der Austausch von Skulpturen, zwei Ausstellungen und wechselseitige Besuche. Doch was hat das bis zum 1. Oktober 2017 laufende Kunstprojekt gebracht? In Münster überschlug man sich zur Halbzeitbilanz angesichts des Interesses. Alleine am Eröffnungswochenende verzeichneten die Veranstalter etwa 10.000 Besucher. Und Marl?