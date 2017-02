Aus den Ateliers in Berlin und Düsseldorf ziehen die in kleiner Auflage als Unikate aus Wachs, Gips, Metall, Bauschaum oder Pferdehaar geformten Arbeiten nach ihrer Fertigstellung zunächst ein in Roebs Wohnung, bevor sie nach eingehender Prüfung in ihre Düsseldorfer Galerie oder in Ausstellungen weiterwandern. "Ich muss eine Weile mit meinen Skulpturen leben", sagt die 1976 geborene Künstlerin. "Um zu wissen, ob sie funktionieren."