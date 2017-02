Mailaender interessiert sich für das Absurde und Lustige im Alltag, festgehalten mit einem Schnappschuss. Das Internet vergisst zwar nichts, vergräbt aber Kleinigkeiten in den Bilderfluten. Diese Artefakte will er vor der Vergänglichkeit retten, indem er die Fotos von ihrem digitalen Dasein befreit. "Ich hab sie auf vielen Festplatten gespeichert. Aber ich möchte ihnen ein neues Leben geben und Kunst daraus machen", so Mailänder. Er bearbeitet seine Fundstücke, um sie so in die Welt der Kunst einzuschleusen.