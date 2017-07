Terre Thaemlitz: Geschlechterrollen sprengen

Die Audio- und Videoinstallationen haben provozierende bis verstörende Werknamen: "Gay Porn!", "Incest Porn!", "Deconstruction!" - Vor dem Gastspiel in Köln erregte Terre Thaemlitz bereits auf der documenta 14 sowohl in Athen und Kassel so einiges Aufsehen: Geschlechtergrenzen? Weg damit! Alle sind Menschen! - Ehe für alle, also auch für Homosexuelle? - Sollte man die Ehe nicht besser ganz abschaffen? Weil sie am Ende nur bestehende Machtstrukturen bestätigt?

Künstler oder Künstlerin?

Terre Thaemlitz stammt aus den USA, ist seit 17 Jahren Wahl-Japanerin oder Japaner; auch das eigene Geschlecht bleibt im Rahmen des künstlerischen Konzepts offen. In der Kölner Christuskirche, einem Sakralraum, in dem auch Gottesdienste stattfinden, ist Terre Thaemlitz am Donnerstagabend (13.07.2017) im Rahmen des Festivals Pluriversale zu sehen. Thaemlitz, international auch bekannt als "DJ Sprinkles", reüssiert mit einer 90-minütigen Video-Audio- und Lesungs-Collage, sehr ähnlich zu der Performance, die aktuell auf der "documenta 14" Aufsehen erregt.

Seit 17 Jahren in Japan

" In Japan gibt es bestimmte Codes, damit solches Videomaterial nicht zu explizit rüberkommt, da wird eben mal etwas verpixelt ", so Thaemlitz im Gespräch mit dem WDR. "Ich glaube nicht, dass man mich wegen dieses Programms gleich aus Europa ausweisen wird. " Inwiefern soll ein Video von einem Inzestfall auch provozieren? Man weiß ja nicht, dass diese für die Zuschauer anonymen Menschen familiär verbunden sind, wie es Terre Thaemlitz einordnet. Seit 17 Jahren lebt er/sie – in Japan. Dass sie/er sich keinem Geschlecht zuordnen möchte, habe mit seiner Auswanderung nichts zu tun. Es habe sich damals einfach die Chance ergeben, mal etwas anderes von der Welt zu sehen als die USA. Und dann ist er eben nach Japan gegangen.

"Man kann nicht Nichts sein"