" Art et liberté . Umbruch, Krieg und Surrealismus in Ägypten (1938-1948)" ist noch bis zum 15.10.2017 in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf zu sehen. Danach wandert die Schau, die schon in Paris und Madrid zu sehen war, in die Tate Liverpool und ins Moderna Museet nach Stockholm weiter. Dies zeigt, dass die Abkehr vom Eurozentrismus in der Kunst inzwischen europaweit ein Thema ist. (Abdel Hadi el-Gazzar, "Die Glücklichen von Sayyidah", 1953)