Volles Haus für Designer Stefan Diez

Ausgepackt illustriert das Tischchen "Bandit", warum der vielfach ausgezeichnete Diez schon in jungen Jahren so viele Aufträge von Möbel-, Haushalts- oder Taschenfirmen wie Thonet, Wilkhahn, Rosenthal und Bree bekam: Das Design ist schön, schlicht - und in der Produktion höchst effizient. Der Dreifuß von "Bandit" (links unten) etwa kann aus einem einzigen Metallstück (links oben an der Wand) fast ohne Verschnitt gebogen werden.