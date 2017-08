"Ruppiges Münster war das erste Opfer"

Das Projekt von Ei Arakawa ist inzwischen repariert worden.

Vandalismus war in diesem Fall nicht das Motiv, es ging den Tätern wohl hauptsächlich um den Wert der entwendeten Geräte, schätzt Frey. Bereits kurz nach der Eröffnung der "Skulptur Projekte" im Juni waren Teile einer Installation des japanisch-amerikanischen Künstlers Ei Arakawa in Münster entwendet worden. Die bislang nicht ermittelten Täter hatten nachts eine der sieben Glasvitrinen auf einer Wiese am Aasee geöffnet, die Anschlusskabel durchtrennt und die komplette mit LED -Streifen versehene Malerei mitgenommen. Das Werk, das ironischerweise "Harsh Citation, Harsh Pastoral, Harsh Münster" ("Grobes Zitat, schroffe Pastorale, ruppiges Münster") heißt, wurde inzwischen repariert. Der Künstler habe für Ersatz gesorgt, so Frey.

Enthauptung einer Gipsfigur

Einer Figur aus dem Ensemble "Sketch for a Fountain" wurde der Kopf abgeschlagen.

Am 20. Juli 2017 war es aber wohl die reine Lust an der Zerstörung, deren Opfer eine Skulptur der Künstlerin Nicole Eisenman wurde. Einer Gipsfigur im Ensemble "Sketch for a Fountain" wurde der Kopf abgeschlagen und mitgenommen. In Absprache mit der Künstlerin hat man die Figur zwar repariert, ein neuer Kopf allerdings wurde nicht angefertigt. Einige Tage später, in der Nacht auf den 30. Juli 2017, ging es dann einer weiteren Figur aus dem Ensemble an den Kragen. Auch ihr wurde beinahe der Kopf abgetrennt. "Da war nur die Gipshaut gebrochen, aber nicht das darunterliegende Gestell, das ist noch intakt", so Frey. In dem Fall müsse es sich auch nicht unbedingt um Vandalismus gehandelt haben. Es könne auch sein, dass dort einfach ein Kind drüber gestolpert ist, oder dass die Schäden durch Witterungsbedingungen entstanden sind.

Künstler reagieren gelassen

Als Reaktion auf die Vorfälle würden nun die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Welche Maßnahmen die Veranstalter genau ergreifen, wird laut Angaben der Sprecherin aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich gemacht. Allerdings: Wenn man Kunst im öffentlichen Raum ausstelle, rechne man natürlich mit solchen Vorfällen, so Judith Frey. Die Künstler seien jeweils sofort informiert worden, hätten aber bislang alle gelassen reagiert. Zudem sei dies auch kein neues Phänomen: " Es gab auch in der Vergangenheit schon Diebstähle und Vandalismus ", sagt Frey. Im Moment stellten die Veranstalter zumindest bislang noch keine Zunahme gegenüber den letzten "Skulptur-Projekten 2007" fest.