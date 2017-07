Viele der in Düsseldorf gezeigten Werke sind erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen, andere sind längst Ikonen der Avantgarde. Dazu gehören zweifellos die Coverentwürfe von Emil Schult für die Band "Kraftwerk", darunter "Autobahn" (1974) oder – hier noch am Boden stehend – "Radio-Aktivität" (1975). Schult, in den Anfangsjahren Gitarrist der Band, ist vielleicht noch am ehesten das, was man " Post-Pop " nennen könnte.