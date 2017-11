Takako Saito stellt in Siegen aus

Diese sehr phantasievollen Schachspiele sind in den berühmtesten Museen der Welt ausgestellt worden. Und sie erzählen viel über die Künstlerin.

Saito kam mehr aus Zufall auf die Kunst. Sie war damals Lehrerin. " Ich habe schnell begriffen, dass Kinder aber auch Erwachsene viel lieber beim Spielen lernen. " Also begann sie Spiele zu entwerfen. " Und andere haben dann gesagt: das ist Kunst ", schmunzelt die 88-Jährige.

Durch Zufall zur Kunst

Takako Saito wurde in Japan geboren, war aber ein aufmüpfiges Mädchen in ihrer traditionellen Familie. In den 1960er-Jahren zog Saito nach New York, um " ein neues Leben in Freiheit " zu führen, wie sie sagt.

Dort schloss sie sich der Fluxus-Bewegung an. Fluxus will im übertragenen Sinne das Leben ein wenig bunter gestalten. Es zählt die schöpferische Idee, nicht das Kunstwerk an sich.

Auch mit ihren Verkaufsshops, mit denen sie zum Selbstkünstlern anregen will, ist sie berühmt geworden. Sie waren auch bei ihren Ausstellungen im New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) zu sehen.

Do it yourself als Kunst

Takako Saito hat seit 1978 eine Wohnung in Düsseldorf, wo sie inzwischen hauptsächlich lebt. Sie lehrte auch an der Universität Essen.

Die Ausstellung am Sonntag in Siegen will sie mit einer Klangvorstellung und einer lebhaften Performance eröffnen. Saito liebt den direkten Kontakt zu ihrem Publikum " Inzwischen habe ich so viele Objekte, dass hier im Siegener Museum sogar noch ein zusätzlicher Raum ausgeräumt werden musste. "

Die Ausstellung "Takako Saito. You And Me" ist bis zum 18. Febraur 2018 im Museum für Gegenwartskunst in Siegen zu sehen.

Stand: 10.11.2017, 15:44