Die Trilogie "La Malattia del Ferro" widmet sich dem Verhältnis von Mensch und Maschine in drei unterschiedlichen hochspezialisierten Arbeitswelten. "Il Capo", der erste Film der Serie aus dem Jahr 2010, porträtiert die Arbeit in einem Marmorsteinbruch auf dem Monte Bettogli bei Carrara in den Apuanischen Alpen.