Im Mittelpunkt steht der Aktionismus als zentrale Ausdrucksform, weshalb in Aachen vor allem Fotos und Videos in eher "unmusealer", dem Anlass angemessener Hängung zu sehen sind. Das hatte vor allem auch den Vorteil, dass in Aachen auch Werke zu sehen sind, die das Land "physisch" nie hätten verlässen dürfen. Oder physisch längst vergangen sind. (Im Bild: Aktion "Zerissener Block, rote Regenschirme" innerhalb der traditionellen Maidemonstration 2017 in St. Petersburg.)