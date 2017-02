Ausgehend von der besonderen Atmosphäre des barocken Wasserschlosses Morsbroich inszeniert Hans Op de Beeck Werke der vergangenen zehn Jahre. Er arrangiert sie wie eine Reihe offener Bühnen, die der Besucher betreten kann - teils mit seinen Füßen, immer mit seinen Gedanken. In einigen Räumen fühlt man sich daher wie in einer Theaterinszenierung, wie hier bei "The Lounge", 2014.