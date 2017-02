Düsseldorfer Nazi-Raubkunst in New York aufgespürt

Wie eine Nadel im Heuhaufen - so beschreibt Clarence Epstein von Montreals Concordia Universität die Suche nach Nazi-Raubkunst. Die Nadel: das Gemälde "Junger Mann als Bacchus" des Niederländers Jan Franse Verzijl aus dem 17. Jahrhundert. Der Heuhaufen: praktisch die ganze Welt.

Ausgangspunkt ist die jüdische Galerie von Max Stern in Düsseldorf. 1937 zwangen die Nazis Stern zum Verkauf seiner mehr als 400 Kunstwerke. Endpunkt ist das sogenannte "Max Stern Kunst Rückgabe-Projekt" an der Concordia Universität. Max Stern war vor den Nazis über Umwege nach Montreal geflohen.

Gemälde in New York aufgespürt

FBI Agent Michael McGarrity erklärt: " Wir sind stolz, das Verzijl-Gemälde nach mehr als 80 Jahren an Vertreter der Stern-Stiftung zu übergeben. " Sein FBI "Art Crime Team" hat bei der Suche der Nadel im Heuhaufen entscheidend mitgewirkt. Die US -Bundespolizei spürte das Gemälde nach einem anonymen Tipp bei einer New Yorker Kunstmesse auf. Dort wollte es eine Kunstgalerie aus dem italienischen Turin zunächst verkaufen, erklärte sich aber dazu bereit, auf alle Ansprüche zu verzichten, so das FBI.

Clarence Epstein von Montreals Uni-Projekt für die Kunstrückgabe feiert den Erfolg im Gespräch mit dem kanadischen Sender CTV als ein " dankbares Erlebnis ". Dem sei die langwierige Arbeit ihrer Forscher vorausgegangen - verbunden mit viel Archivarbeit. Sie hätten das Bild von Italien über Spanien bis nach New York " gejagt ".

Andenken und Hoffnung für Holocaust-Opfer

Im New Yorker "Museum für das Jüdische Erbe" fand die Übergabezeremonie statt - dessen Präsident Michael Glickman hat die Feier geradezu als ein Privileg erlebt: " Diese Rückgabe lässt dem Andenken von Dr. Max Stern Gerechtigkeit widerfahren. Zugleich ehrt sie alle Holocaust Opfer und deren Nachfahren - und gibt ihnen Hoffnung. "

Clarence Epstein von Montreals Concordia Universität ist sich sicher: "Junger Mann als Bacchus" ist nicht die letzte Nadel im Heuhaufen gewesen. Er geht davon aus, dass immer noch rund 400 Werke aus dem Besitz Sterns ermittelt werden müssen. Deren Wert schätzt er auf 50 bis 100 Millionen Dollar.

Der "Bacchus" soll jetzt von New York nach Düsseldorf reisen, dann im israelischen Haifa zu sehen sein, bevor er erst 2019 ins McCord Museum nach Montreal kommt. Endlich. Denn dafür, so Epstein, lebe sein Team ja schließlich.

Stand: 10.02.2017, 16:09