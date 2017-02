Besonders eindringlich werden die Aufnahmen durch den Umstand, dass der Fotograf das Schicksal der Flüchtlinge am eigenen Leib erlebte: Medine, 1983 in Eritrea geboren, verließ seine Heimat aus politischen Gründen und durchquerte Länder wie Libyen und den Sudan, bis er sich 2009 in Frankreich niederließ. Im Bild: ein Flüchtling mit Kinderlähmung, der seine Krücken in Libyen zurücklassen musste, um an Bord gelassen zu werden.