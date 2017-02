" Früher haben mich ästhetische Fragen interessiert ", sagt Bauermeister. " Politik hat mich eher abgeschreckt. Heute geht das nicht mehr. Heute muss man einschreiten ." Bald werde sie in Trumps USA fahren und alle ihre Werke aus den dortigen Galerien sammeln: " Das hole ich alles zurück in den deutschen Wald ." Die Arbeit "Fuck the System", die in den 1960er Jahren in New York entstand, ist schon zu Hause.