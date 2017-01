2003 schaffte es der Reformator sogar in die internationalen Kinos. Jospeh Fiennes mimte den Augustinermönch - das Bild zeigt sein Originalkostüm - in der US-amerikanisch-deutsch-britischen Koproduktion "Luther". Allein in Deutschland lockte der Film rund drei Millionen Zuschauer in die Kinos. Er gilt als einer der erfolgreichsten Filme mit deutscher Beteiligung in den USA.