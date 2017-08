Ein Jahr Kulturgutschutzgesetz

So habe es in den ersten elf Monaten der Geltungszeit bundesweit 987 Genehmigungen für eine Ausfuhr in den EU -Binnenmarkt gegeben - der Kunsthandel habe mit 30.000 Anträgen und mehr gerechnet. "Das Gesetz hat seinen ersten Praxistest bestanden" , so Grütters, "eine 'Antragsflut' bei den Genehmigungsverfahren ist gänzlich ausgeblieben."

Kritiker: "Verdruss hat sich nicht gelegt"