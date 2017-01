Künstlermuseen: Lehmbruck Museum in Duisburg

Der Künstler

Wilhelm Lehmbruck gilt als einer der wichtigsten deutschen Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Geboren wurde Lehmbruck 1881 in Duisburg-Meiderich, schon mit 14 besuchte er die Kunstgewerbeschule, dann die Düsseldorfer Kunstakademie. Dank eines Deals mit einem reichen Sammler konnte er nach Paris gehen. Dort schuf er 1911 eines seiner berühmtesten Werke: die große Kniende, die auch in Duisburg zu sehen ist. In ihr manifestiert sich das Menschenbild, das Lehmbruck immer wieder in seinem künstlerischen Werk umkreist hat. "Sein großes Thema ist einfach Denken, Nachdenken. Der Geist steht über allem und der Geist ist das Ideal, und das sind Dinge die auch in den heutigen Zeiten wieder aktueller werden" , sagt Marion Bornscheuer, die Kuratorin des Museums in Duisburg.