Künstlermuseen: Arp Museum in Remagen

Die Künstler

Hans Arp, geboren 1886 in Straßburg, und die drei Jahre jüngere Sophie Taeuber lernen sich 1915 in Zürich kennen, 1922 heiraten sie. Beide sind als Meister der Abstraktion in die Kunstgeschichte eingegangen, beide waren Zentralgestirne der Avantgarde. Er, Mitbegründer der Dadabewegung, dichtet, schreibt und collagiert. Sophie Taeuber-Arp stand stets im Schatten ihres Mannes. Ihre kunsthandwerklich geprägten Arbeiten wurden lange aus ihrem künstlerischen Werk ausgelassen.

Das Museum

Das Arp Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen (Rheinland-Pfalz) feiert dieses Jahr seinen zehnten Geburtstag. Es liegt spektakulär direkt am Rhein, mit Blick auf das Landschaftspanorama des gegenüber liegenden Siebengebirges. Dazu ist es auch das einzige Museum mit eigenem Bahnsteig. Seine Geschichte reicht bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Der klassizistische Bahnhof war schon damals mehr als nur ein Ort des Transits. Hier fanden Konzerte und Lesungen statt: Clara Schumann und Franz List, Appolinaire, Nietzsche und die Gebrüder Grimm - alle waren da. Im 20. Jahrhundert kam die bildende Kunst dazu.

Auf 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden etwa 400 Werke gezeigt. 70 von Sophie Taeuber-Arp, der Rest von Hans Arp: Reliefs, Skulpturen, Webarbeiten. Die aktuelle Präsentation auf der Arp-Etage steht zurzeit im Zeichen des Dadaismus, 2016 hat Dada seinen 100. Geburtstag gefeiert. Das Arp Museum hat es sich zum Prinzip gemacht, keine feste Dauerausstellung einzurichten, so dass die Besucher das Werk der beiden Künstler wieder neu erleben können.