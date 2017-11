Viele von Rosenquists Bildern haben dezidiert biografischen Charakter. So ist es auch bei der monumentalen, fünf Meter hohen und 14 Meter breiten Arbeit "Through the Eye of the Needle to the Anvil", ein gewaltiger Rekurs auf das erfüllte Leben seiner Mutter. In einer Blackbox, die oberhalb der Schuhe eingesehen werden kann, befindet sich ein Spruch: " Schließlich steht der Tod erstaunt vor sich selbst ."