WDR 3: Herr Saerberg, was fehlt, damit Blinde ein Museum besuchen können?

Saerberg: Da fehlt bereits im Vorfeld eine ganze Menge: Schön wäre eine kleine Wegbeschreibung von der Haltestelle zum Museum. Im Museum wäre ein Leitsystem wichtig, das einen zur Rezeption bringt oder an andere wichtige Orte wie Garderobe, WC und Aufzüge. Das hat sich aber inzwischen bereits etwas verbesser. Durch die Ausstellung könnten Handys und Apps führen. Das sind Zukunftsvisionen, die immer realer werden.

Im Dialog: spezielle Führungen für spezielle Bedürfnisse

Innerhalb der Ausstellung sollte es darüber hinaus Exponate geben, die für Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen zugänglich sind, zum Beispiel mithilfe von Audioinstruktionen. Dazu sollte es Texte in leichter Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten geben. Wichtig sind auch tastbare Objekte, die angefasst werden dürfen. Das ist für mich ein wichtiger Moment der Inklusion.

WDR 3: Der 3-D-Druck erlaubt es, Gemälde zu "übersetzen". Ist so etwas für Sie interessant oder muss es gar nicht so weit gehen?

Saerberg: Das ist ein spannendes Thema. Aber wenn man am Anfang von neuen Technologien steht, muss man erst herausfinden, was sie zu leisten vermögen. Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn man 2-D in 3-D übersetzt. Die Auflösung ist einfach nicht so fein und beim Tasten habe ich nicht viel davon. Außerdem ist es auch immer eine neue Interpretation des Kunstwerkes. Man sollte nicht denken, man kann ein visuelles Objekt eins zu eins ins Tasten übersetzen.

Meist sind die Kunstwerke in Museen ja unberührbar. Aber es schlummern so viele Objekte in den Depots der Museen - ein geschickter Kurator könnte sie hervorholen und für alle Besucher erfahrbar machen!

Das Interview führte Susanna Gutknecht.