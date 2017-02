Wer ins Unbekannte vorstoßen will, muss den Verstand ausschalten. Das war von Kolumbus bis Neil Armstrong so. "Loose your mind, so you have something to find" lautet denn auch das Motto von David Fried, der auf dem Gelände des Weltkunstzimmers sein Atelier hat. Auch eines seiner Fotos ist ausgestellt. Der Aufnäher der "Vereinigung schwereloser Künstler" auf seinem Arbeitsoverall stammt allerdings aus einem anderen Projekt.