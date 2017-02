Kult in der Kritik: Literaturwissenschaftler Oleksandr Zabirko

Oleksandr Zabirko, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Slawisch Baltischen Seminar der Universität Münster, steht vor einer Ikone aus Nordrussland (zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts); sie zeigt den Heiligen Demetrios von Thessaloniki. Für den Ausstellungskatalog schrieb der ukrainische Literaturwissenschaftler einen Text über die Kriegerheiligen in der russischen Geschichte bis heute. "Ich selbst bin in der Sowjetunion aufgewachsen, in einer Zeit, in der Taufen heimlich stattfanden. Doch in den 1990er Jahren gab es eine religiöse Renaissance, die mich veranlasste, mich mit diesem Phänomen kritisch auseinanderzusetzen."